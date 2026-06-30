Conférence Histoire végétale du Massif Central par Pierre-Marie Le Henaff Espace culturel associatif la Coccinelle Allègre
vendredi 3 juillet 2026 · Espace culturel associatif la Coccinelle · Allègre
Informations pratiques
Allègre
Conférence Histoire végétale du Massif Central par Pierre-Marie Le Henaff
Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Conservatoire botanique national du Massif central vous propose de découvrir l’histoire végétale du Massif central à travers celle du plateau casadéen, au café associatif la Coccinelle.
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Espace culturel associatif la Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
The National Botanical Conservatory of the Massif Central invites you to discover the plant history of the Massif Central through that of the Casaden Plateau, at the community café La Coccinelle.
L’événement Conférence Histoire végétale du Massif Central par Pierre-Marie Le Henaff Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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