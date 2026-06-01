Exposition d’Anne-Cécile Groléas, dessinatrice La Coccinelle Allègre
Exposition d’Anne-Cécile Groléas, dessinatrice La Coccinelle Allègre mardi 30 juin 2026.
Allègre
Exposition d’Anne-Cécile Groléas, dessinatrice
La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 09:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-06-30
Venez découvrir le travail étonnant d’Anne-Cécile Groléas à la Coccinelle !
Ses dessins naissent de la répétition patiente du cercle, forme première et infinie, écho discret de la cellule, de la bulle, de l’univers.
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La Coccinelle 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
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English :
Come discover the amazing work of Anne-Cécile Groléas at La Coccinelle!
Her drawings emerge from the patient repetition of the circle—the primal and infinite form, a subtle echo of the cell, the bubble, and the universe.
L’événement Exposition d’Anne-Cécile Groléas, dessinatrice Allègre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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