Conférence historique sur Achille Laviarde, Hôtel de Ville, Reims

Informations pratiques

Conférence historique sur Achille Laviarde Samedi 19 septembre, 11h00 Hôtel de Ville Marne

200 places assises et 100 places debout

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

LYSIAS Reims organise le procès fictif d’Achille Laviarde, aventurier rémois ambitieux et quelque peu fantasque.

Dans ce cadre, assistez à une conférence historique retraçant la vie de cette personnalité rémoise du XIXeme siècle hors du commun. Vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur la vie passionnante et romanesque d’Achille Laviarde, ainsi que son lien avec la ville de Reims, grâce à la précieuse participation de l’association Auspice Stella.

Cette rencontre permettra d’évoquer notamment son parcours, l’histoire du royaume d’Araucanie et de Patagonie, et plus localement l’histoire du site du « Parc des Grenouilles Vertes », une villa située le long des berges de la Vesle et du canal, son prétendu « château », qui n’était en réalité rien d’autre qu’une maison bourgeoise.

Hôtel de Ville Esplanade Simone-Veil, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 77 78 79 http://www.reims.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.infoculture-reims.fr/details.php?s_ev_id=33735&s_from=0&s_period=week&s_date_debut=2026-09-14&s_date_fin=2026-09-20&s_nb_results=500 »}, {« type »: « email », « value »: « lysias.urca@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 59 23 21 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 27 57 19 38 »}] Construit au XVIIᵉ siècle sur les plans de l’architecte Jean Bonhomme, l’hôtel de ville n’est achevé qu’au XIXᵉ siècle. Le 3 mai 1917, il est incendié et seules les façades sont conservées, à l’exception de la façade sur cour.

Édifice classé au titre des monuments historiques dès 1862, le campanile et la façade principale sont restaurés, tandis que les travaux intérieurs sont confiés aux architectes Paul Bouchette et Roger-Henri Expert.

L’hôtel de ville est inauguré le 10 juin 1928 par le président de la République Gaston Doumergue, en même temps que la bibliothèque Carnegie.

Le parvis de l’hôtel de ville est devenu un aménagement de grande qualité, doté de nouvelles potentialités : la ville écrit une nouvelle page de l’histoire de Reims. Inauguré lors de la Journée de l’Europe, le 9 mai 2019, le site devient l’esplanade Simone Veil.

LYSIAS Reims organise le procès fictif d’Achille Laviarde, aventurier rémois ambitieux et quelque peu fantasque.

©LYSIAS REIMS