Conférence Hydrologie du bassin versant et impacts du changement climatique Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence Hydrologie du bassin versant et impacts du changement climatique

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:30:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

L’eau qui tombe en montagne ne disparaît pas elle s’infiltre, ruisselle, alimente les rivières, les nappes, les glaciers. Ce cycle hydrologique, nos usages et le réchauffement climatique le transforment profondément. Comprendre comment il fonctionne, c’est comprendre pourquoi certaines vallées s’assèchent, pourquoi les crues se font plus intenses, et comment anticiper les risques à venir.

Simon Munier, hydrologue à Météo-France, viendra décrypter le fonctionnement du cycle hydrologique à l’échelle d’un bassin versant, les effets du changement climatique sur la disponibilité de l’eau, et les enjeux pour les territoires de montagne dans les décennies à venir.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Water that falls in the mountains does not disappear: it seeps into the ground, runs off, and feeds rivers, aquifers, and glaciers. This hydrological cycle is being profoundly transformed by our practices and global warming. Understanding how it works means understanding why certain valleys are drying up, why floods are becoming more intense, and how to anticipate future risks.

Simon Munier, a hydrologist at Météo-France, will explain how the hydrological cycle works at the at the watershed level, the effects of climate change on water availability, and the challenges facing mountain regions in the coming decades.

L’événement Conférence Hydrologie du bassin versant et impacts du changement climatique Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65