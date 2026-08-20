Conférence : Iconem, les nouvelles technologies au secours du patrimoine, Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Conférence : Iconem, les nouvelles technologies au secours du patrimoine Samedi 19 septembre, 15h00 Musée de la Romanité Gard

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Tout public, à partir de 12 ans. Durée : 1h30. Auditorium du musée, accès par le jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Notre patrimoine culturel mondial est aujourd’hui menacé par les pillages, l’urbanisation, le tourisme de masse, les conflits armés et les changements climatiques. Ces phénomènes causent des dommages parfois irréversibles à des sites uniques, qu’il est essentiel de documenter, de préserver et de transmettre.

Lors de cette conférence, découvrez le travail des experts d’Iconem, qui utilisent les nouvelles technologies pour créer des répliques numériques de sites patrimoniaux menacés et contribuer ainsi à leur sauvegarde et à leur valorisation.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : Autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction centre-ville. Parking relais A54 Caissargues puis Trambus ou parking Indigo Nîmes Arènes. Arrêt minute au niveau du restaurant « Le Cheval Blanc – Wine Bar » pour les personnes à mobilité réduite. Trambus : lignes 1,2 et 4 – Arrêt Arènes ou Musée de la Romanité (12 minutes depuis le parking relais A54). Train : gare TGV Nîmes Centre à 10mn à pied, ou gare Nîmes-Pont-du-Gard. Avion : aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée.

Notre patrimoine culturel mondial est aujourd’hui menacé par les pillages, l’urbanisation, le tourisme de masse, les conflits armés et les changements climatiques. Ces phénomènes causent des dommages…

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