Dans le cadre de cette exposition, le musée propose une conférence inaugurale animée par Bertrand de Sainte-Marie, commissaire de l’exposition, conservateur en chef et chef du service Conservation du musée national de la Marine.

Cette rencontre reviendra sur la manière dont les artistes ont représenté la mer, les navires, les batailles navales et les marins à travers les siècles. De la peinture d’histoire aux visions plus sensibles et modernes du monde maritime, la conférence propose un éclairage inédit sur les relations entre art, pouvoir et histoire navale

Le public pourra également découvrir les coulisses de la conception de l’exposition et mieux comprendre les grandes thématiques du parcours présenté au musée.

Une occasion unique d’approfondir la visite de l’exposition et d’échanger autour d’un sujet mêlant patrimoine maritime, histoire de l’art et mémoire nationale ✨

Du 13 mai au 2 août 2026, le Musée national de la Marine présente l’exposition « La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir ». À l’occasion des 400 ans de la Marine, cette exposition inédite explore les liens entre création artistique, pouvoir et imaginaire maritime du XVIIe au XXe siècle.

Le jeudi 04 juin 2026

de 21h00 à 22h30

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T21:00:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/conference-inaugurale-la-marine-et-les-peintres-quatre-siecles-dart-et-de-pouvoir.html contact@musee-marine.fr



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