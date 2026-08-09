Conférence inaugurale de l’exposition « Histoire des Juifs de la banlieue du nord-est parisien » Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
dimanche 13 décembre 2026 · Mémorial de la Shoah de Drancy · Drancy
Informations pratiques
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition, cette rencontre reviendra sur l’histoire des populations juives du nord-est parisien, de leurs parcours migratoires à leur intégration dans la vie sociale, culturelle, économique et politique de ces territoires. À travers des trajectoires individuelles et collectives, elle explorera les solidarités, les engagements et les formes de résistance qui ont marqué cette histoire. La figure de Chuna Bajtsztok, jeune Juif immigré et résistant fusillé au Mont-Valérien en 1943, viendra notamment éclairer ces destins au cœur de l’exposition.
En présence de ZoéGrumberg, historienne, commissaire de l’exposition, BenoîtPouvreau, historien, commissaire de l’exposition et chargé d’inventaire au service de l’archéologie et des patrimoines culturels du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis., et SandrineSwarc, historienne.
Animée par EduardoCastillo.
Cette conférence est précédée d’une visite guidée de l’exposition par ses commissaires.
Dans le cadre de l’exposition Histoire des Juifs de la banlieue du nord-est parisien : entre intégration et persécutions (1859-1960)
Le dimanche 13 décembre 2026
de 16h15 à 18h00
gratuit
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-13T17:15:00+01:00
fin : 2026-12-13T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-13T16:15:00+02:00_2026-12-13T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/drancy-visites-guidees +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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