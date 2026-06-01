Conférence Inrap et SRA : Une étude archéologique du bâti: la chapelle Saint-Sébastien à Le Palais, Bibliothèque du Génie, Le Palais
Conférence Inrap et SRA : Une étude archéologique du bâti: la chapelle Saint-Sébastien à Le Palais, Bibliothèque du Génie, Le Palais vendredi 12 juin 2026.
Conférence Inrap et SRA : Une étude archéologique du bâti: la chapelle Saint-Sébastien à Le Palais Vendredi 12 juin, 18h00 Bibliothèque du Génie Morbihan
Réservation obligatoire auprès de la Bibliothèque du Génie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T18:00:00+02:00 – 2026-06-12T19:30:00+02:00
Le Service régional d’archéologie proposera une introduction sur son rôle et sur l’archéologie préventive.
Puis, Rozenn Battais, archéologue à l’Inrap, présentera les résultats du diagnostic réalisé autour de l’ancienne chapelle Saint-Sébastien. La conférence portera également sur la méthodologie et les enjeux de l’archéologie du bâti.
Bibliothèque du Génie 1 rue de l’Esprit, 56 360 Le Palais Le Palais 56360 Morbihan Bretagne 02 97 31 45 58 http://bibliotheque.lepalais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0297314558 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@lepalais.fr »}]
Le Service régional d’archéologie proposera une introduction sur son rôle et sur l’archéologie préventive.
© Rozenn Battais, Inrap
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