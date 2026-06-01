[CONFÉRENCE INTERNATIONALE] – Construire son avenir entre recherche, clinique et innovation, Bâtiment Henri Moissan, Orsay

[CONFÉRENCE INTERNATIONALE] – Construire son avenir entre recherche, clinique et innovation Lundi 15 juin, 10h00 Bâtiment Henri Moissan Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00

La Graduate School Health and Drug Sciences de l’Université Paris-Saclay vous convie à une conférence internationale pour explorer les grandes trajectoires scientifiques et les passerelles entre recherche, clinique et valorisation des innovations.

Elle se déroulera le 15 juin 2026, à 10h, dans l’amphi Hervé Daniel du bâtiment Henri Moissan 2.

Que vous soyez étudiant·e, doctorant·e ou jeune chercheur·e, cette demi-journée vous permettra de :

Comprendre les débouchés des parcours scientifiques et clarifier vos perspectives de carrière,

Explorer les passerelles entre recherche, clinique et innovation,

Échanger avec trois experts de renommée internationale.

Les présentations seront suivies d’une table ronde interactive permettant des échanges directs avec les intervenants. La matinée se clôturera par un moment convivial favorisant les discussions informelles.

Programme :

10h00 – 10h30 : Professeur Michael Drew

Recrutement académique et structuration de la recherche à travers les mécanismes de la mémoire, de l’hippocampe et de la neurogenèse

10h30 – 11h00 : Professeur René Hen

De la recherche fondamentale à la pratique clinique en psychiatrie – neurogenèse adulte et troubles psychiatriques

11h00 – 11h15 : Pause

11h15-11h45 : Professeur Etienne Sibille

Transformer la recherche en neurobiologie de la dépression en innovation thérapeutique et en projets entrepreneuriaux

11h45 – 12h30 : Table ronde interactive

Discussion ouverte avec les trois professeurs, autour des parcours, carrières et perspectives.

12h30 – 14h00 : Déjeuner & networking

Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/GS_HeaDS/Conferenceinternationale15juin2026/questionnaire.htm »}]

La Graduate School Health and Drug Sciences organise une conférence internationale le 15 juin 2026, dans le bâtiment Henri Moissan.