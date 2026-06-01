[CONFÉRENCE INTERNATIONALE] – Construire son avenir entre recherche, clinique et innovation, Bâtiment Henri Moissan, Orsay
[CONFÉRENCE INTERNATIONALE] – Construire son avenir entre recherche, clinique et innovation, Bâtiment Henri Moissan, Orsay lundi 15 juin 2026.
[CONFÉRENCE INTERNATIONALE] – Construire son avenir entre recherche, clinique et innovation Lundi 15 juin, 10h00 Bâtiment Henri Moissan Essonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T10:00:00+02:00 – 2026-06-15T12:30:00+02:00
La Graduate School Health and Drug Sciences de l’Université Paris-Saclay vous convie à une conférence internationale pour explorer les grandes trajectoires scientifiques et les passerelles entre recherche, clinique et valorisation des innovations.
Elle se déroulera le 15 juin 2026, à 10h, dans l’amphi Hervé Daniel du bâtiment Henri Moissan 2.
Que vous soyez étudiant·e, doctorant·e ou jeune chercheur·e, cette demi-journée vous permettra de :
- Comprendre les débouchés des parcours scientifiques et clarifier vos perspectives de carrière,
- Explorer les passerelles entre recherche, clinique et innovation,
- Échanger avec trois experts de renommée internationale.
Les présentations seront suivies d’une table ronde interactive permettant des échanges directs avec les intervenants. La matinée se clôturera par un moment convivial favorisant les discussions informelles.
Programme :
- 10h00 – 10h30 : Professeur Michael Drew
Recrutement académique et structuration de la recherche à travers les mécanismes de la mémoire, de l’hippocampe et de la neurogenèse
- 10h30 – 11h00 : Professeur René Hen
De la recherche fondamentale à la pratique clinique en psychiatrie – neurogenèse adulte et troubles psychiatriques
- 11h00 – 11h15 : Pause
- 11h15-11h45 : Professeur Etienne Sibille
Transformer la recherche en neurobiologie de la dépression en innovation thérapeutique et en projets entrepreneuriaux
- 11h45 – 12h30 : Table ronde interactive
Discussion ouverte avec les trois professeurs, autour des parcours, carrières et perspectives.
- 12h30 – 14h00 : Déjeuner & networking
Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/GS_HeaDS/Conferenceinternationale15juin2026/questionnaire.htm »}]
La Graduate School Health and Drug Sciences organise une conférence internationale le 15 juin 2026, dans le bâtiment Henri Moissan.
À voir aussi à Orsay (Essonne)
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