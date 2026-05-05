Conférence Jacques Callot se raconte Salle des fêtes Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Conférence Jacques Callot se raconte

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 18:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

La vie brève du célèbre graveur et dessinateur Jacques Callot (1592-1635), entre l’Italie et Nancy, est bien connue. Renommé dès son vivant en Lorraine et au-delà, c’est toutefois un artiste pudique, qui se livre peu sur lui-même. Il n’a laissé ni écrits ni autoportraits revendiqués. Il faut chercher dans des détails discrets de son œuvre des confidences sur sa famille, sur les lieux où il a vécu, peut-être même sur les secrets de son itinéraire personnel l’adolescence et ses crises, les blessures et l’orgueil familial, la fréquentation des puissants et la sensibilité à la misère dessinent un itinéraire et un caractère jusque dans ses contradictions. Suivons Callot à Nancy, Rome, Florence, Paris et dans ses œuvres pour mieux le cerner.

Réservations recommandées.Tout public

2 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The short life of the famous engraver and draughtsman Jacques Callot (1592-1635), between Italy and Nancy, is well known. Renowned during his lifetime in Lorraine and beyond, he was nevertheless a modest artist who revealed little about himself. He left neither writings nor self-portraits. In the discreet details of his work, we have to look for confidences about his family, the places where he lived, and perhaps even the secrets of his personal itinerary: adolescence and its crises, family wounds and pride, association with the powerful and sensitivity to misery, sketch out an itinerary and a character even in its contradictions. Let us follow Callot to Nancy, Rome, Florence, Paris and his works to get a better idea of him.

Reservations recommended.

L’événement Conférence Jacques Callot se raconte Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE