Conférence Jacques Callot se raconte Salle des fêtes Bar-le-Duc
Conférence Jacques Callot se raconte Salle des fêtes Bar-le-Duc mercredi 14 octobre 2026.
Bar-le-Duc
Conférence Jacques Callot se raconte
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
La vie brève du célèbre graveur et dessinateur Jacques Callot (1592-1635), entre l’Italie et Nancy, est bien connue. Renommé dès son vivant en Lorraine et au-delà, c’est toutefois un artiste pudique, qui se livre peu sur lui-même. Il n’a laissé ni écrits ni autoportraits revendiqués. Il faut chercher dans des détails discrets de son œuvre des confidences sur sa famille, sur les lieux où il a vécu, peut-être même sur les secrets de son itinéraire personnel l’adolescence et ses crises, les blessures et l’orgueil familial, la fréquentation des puissants et la sensibilité à la misère dessinent un itinéraire et un caractère jusque dans ses contradictions. Suivons Callot à Nancy, Rome, Florence, Paris et dans ses œuvres pour mieux le cerner.
Réservations recommandées.Tout public
2 .
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr
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English :
The short life of the famous engraver and draughtsman Jacques Callot (1592-1635), between Italy and Nancy, is well known. Renowned during his lifetime in Lorraine and beyond, he was nevertheless a modest artist who revealed little about himself. He left neither writings nor self-portraits. In the discreet details of his work, we have to look for confidences about his family, the places where he lived, and perhaps even the secrets of his personal itinerary: adolescence and its crises, family wounds and pride, association with the powerful and sensitivity to misery, sketch out an itinerary and a character even in its contradictions. Let us follow Callot to Nancy, Rome, Florence, Paris and his works to get a better idea of him.
Reservations recommended.
L’événement Conférence Jacques Callot se raconte Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SUD MEUSE
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