Conférence : Jean-François CAIL, un génie oublié de la première révolution industrielle Mairie du 8e arrondissement PARIS
jeudi 17 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Le jeudi 17 septembre à 18h30, la Mairie du 8e arrondissement propose une conférence consacrée à Jean-François Cail (1804-1871), ancien propriétaire de l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui la mairie.
Président d’honneur de l’Association C.A.I.L., Alain Cornu-Thenard reviendra sur le parcours exceptionnel de cet entrepreneur, à travers les trois grands domaines qui ont marqué sa vie : l’industrie, l’agriculture et l’immobilier.
De son activité dans l’industrie sucrière et la construction ferroviaire à ses expériences agricoles et ses réalisations immobilières, cette conférence permettra de mieux comprendre la personnalité et l’œuvre de Jean-François Cail.
Une attention particulière sera également portée à l’histoire de l’hôtel Cail et à sa transformation en Mairie du 8e arrondissement, un siècle après sa construction.
À l’occasion du centenaire de la Mairie du 8e arrondissement dans l’hôtel Cail, une conférence revient sur la vie et l’œuvre de Jean-François Cail, industriel majeur de la première révolution industrielle.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T18:30:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
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