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Conférence : Jean-François CAIL, un génie oublié de la première révolution industrielle Mairie du 8e arrondissement PARIS

jeudi 17 septembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS

Conférence : Jean-François CAIL, un génie oublié de la première révolution industrielle Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Mairie du 8e arrondissement
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 PARIS
Département
Paris

Le jeudi 17 septembre à 18h30, la Mairie du 8e arrondissement propose une conférence consacrée à Jean-François Cail (1804-1871), ancien propriétaire de l’hôtel particulier qui abrite aujourd’hui la mairie.

Président d’honneur de l’Association C.A.I.L., Alain Cornu-Thenard reviendra sur le parcours exceptionnel de cet entrepreneur, à travers les trois grands domaines qui ont marqué sa vie : l’industrie, l’agriculture et l’immobilier.

De son activité dans l’industrie sucrière et la construction ferroviaire à ses expériences agricoles et ses réalisations immobilières, cette conférence permettra de mieux comprendre la personnalité et l’œuvre de Jean-François Cail.

Une attention particulière sera également portée à l’histoire de l’hôtel Cail et à sa transformation en Mairie du 8e arrondissement, un siècle après sa construction.

À l’occasion du centenaire de la Mairie du 8e arrondissement dans l’hôtel Cail, une conférence revient sur la vie et l’œuvre de Jean-François Cail, industriel majeur de la première révolution industrielle.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-17T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T18:30:00+02:00_2026-09-17T20:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne  75008 PARIS


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