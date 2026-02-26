Conférence Jean-Isaac de Thellusson, comte de Sorcy (1764-1828) Salle des fêtes de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Conférence Jean-Isaac de Thellusson, comte de Sorcy (1764-1828)

Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-17 18:15:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence donnée par Monsieur Michel MAIGRET Jean-Isaac de Thellusson, comte de Sorcy (1764-1828), regard sur un personnage oublié et ses châteaux disparus .

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

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English :

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture given by Mr. Michel MAIGRET: Jean-Isaac de Thellusson, comte de Sorcy (1764-1828), regard sur un personnage oublié et ses châteaux disparus .

Free admission.

L’événement Conférence Jean-Isaac de Thellusson, comte de Sorcy (1764-1828) Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-26 par OT SUD MEUSE