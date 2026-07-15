Conférence JEP 2026 Léopold Silice, un artiste photographe au temps de l’École de Nancy Image’Est Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence JEP 2026 Léopold Silice, un artiste photographe au temps de l’École de Nancy

Image’Est 9 rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:15:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À travers une série de documents issue de la collection privée d’une descendante de l’artiste, Image’Est vous propose de découvrir l’œuvre photographique de cet amateur passionné d’art qui côtoyait les artistes de l’Ecole de Nancy.

Une grande partie de l’œuvre graphique de Léopold Silice a initié et complété sa pratique de la photographie.Toujours curieux, il pratiquait l’aquarelle avec talent, avait construit un diorama et un théâtre de marionnettes, mais également créé des dessins de carrelage ou de papier peint. Il aimait se promener et rendre compte non seulement de ses lieux de vie et de travail, principalement à Malzéville et Nancy, mais aussi quelques-uns de ses voyages en Bretagne, dans les Alpes ou encore dans les Vosges.

Réservation obligatoire par mail.Adultes

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Image’Est 9 rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@image-est.fr

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English :

%C0 Through a series of documents from the private collection of one of the artist’s descendants, Image’Est invites you to discover the photographic work of this passionate art lover who rubbed shoulders with the artists of the École de Nancy.%A0

Much of Léopold Silice’s graphic work served as the foundation for and complemented his practice of photography.Always curious, he was a talented watercolorist, had built a diorama and a puppet theater, and also created designs for tiles and wallpaper. He enjoyed taking walks and capturing not only the places where he lived and worked—primarily Malzéville and Nancy—but also some of his travels to Brittany, the Alps, and the Vosges.

Reservations required by email.

L’événement Conférence JEP 2026 Léopold Silice, un artiste photographe au temps de l’École de Nancy Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY