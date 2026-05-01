Ault

Conférence Jiddu Krishnamurti, l’homme qui refusa d’être un messie

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Penseur indien promouvant une éducation alternative, Krishnamurti est né en 1895 à Andhra Pradesh et a dispensé son enseignement dans le monde entier, avec pour seul but de susciter l’éveil de l’intelligence …

Conférence par Michel Debray.

Tout public Entrée libre.

Penseur indien promouvant une éducation alternative, Krishnamurti est né en 1895 à Andhra Pradesh et a dispensé son enseignement dans le monde entier, avec pour seul but de susciter l’éveil de l’intelligence …

Conférence par Michel Debray.

Tout public Entrée libre. .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Indian thinker promoting alternative education, Krishnamurti was born in Andhra Pradesh in 1895 and has taught all over the world, with the sole aim of bringing about the awakening of intelligence …

Lecture by Michel Debray.

Free admission.

L’événement Conférence Jiddu Krishnamurti, l’homme qui refusa d’être un messie Ault a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS