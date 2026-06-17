Conférence La bibliothèque médiévale chez Gabriel Durand, apothicaire sisteronais Rue du Trélus Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Conférence La bibliothèque médiévale chez Gabriel Durand, apothicaire sisteronais

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:00:00

fin : 2026-12-17 19:30:00

Date(s) :

2026-12-17

On imagine souvent le Moyen Âge comme une époque sombre, et les bibliothèques médiévales comme le privilège des rois, des évêques ou des monastères.

Conférence par Ryan Low, professeur d’histoire à l’université du Dakota du Nord.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Conference Gabriel Durand, apothecary from Sisteron, and his medieval library

We often imagine the Middle Ages as a dark age, and medieval libraries as a privilege reserved to kings, bishops or monasteres.

Conference by Ryan Low, history professor at the North Dakota University.

L’événement Conférence La bibliothèque médiévale chez Gabriel Durand, apothicaire sisteronais Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains