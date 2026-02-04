Conférence La France missionnaire au XIXe siècle et les sociétés océaniennes Brioude
Conférence La France missionnaire au XIXe siècle et les sociétés océaniennes Brioude jeudi 9 avril 2026.
Conférence La France missionnaire au XIXe siècle et les sociétés océaniennes
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:30:00
2026-04-09
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Jean-François BOULAGNON, enseignant, journaliste et auteur.
Ouverte à tous les publics.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Université pour Tous conference, hosted by Jean-François BOULAGNON, teacher, journalist and author.
Open to all.
