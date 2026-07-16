Informations pratiques

Martel

Conférence La laine, une fibre d’avenir

Place de la Fontanelle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

En présence de Nadine Singeot, technicienne lainière et formatrice

Pierre Réveillac, Président de l’Association La Caussenarde

Cynthia Born, co-fondatrice du "Mouton givré" la laine transformée en glacière

Animée par Fanny Lepage, chargée de mission au Parc Géoparc des Causses du Query

En présence de Nadine Singeot, technicienne lainière et formatrice

Pierre Réveillac, Président de l’Association La Caussenarde

Cynthia Born, co-fondatrice du "Mouton givré" la laine transformée en glacière

Animée par Fanny Lepage, chargée de mission au Parc Géoparc des Causses du Query

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Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 74 20 07 94

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English :

With Nadine Singeot, wool technician and instructor

Pierre R%E9veillac, President of the La Caussenarde Association

Cynthia Born, co-founder of “Mouton givré” wool transformed into an icebox

Hosted by Fanny Lepage, project manager at the Géoparc des Causses du Query

L’événement Conférence La laine, une fibre d’avenir Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne