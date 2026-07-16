Conférence La laine, une fibre d’avenir Martel
samedi 1 août 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Conférence La laine, une fibre d’avenir
Place de la Fontanelle Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
En présence de Nadine Singeot, technicienne lainière et formatrice
Pierre Réveillac, Président de l’Association La Caussenarde
Cynthia Born, co-fondatrice du "Mouton givré" la laine transformée en glacière
Animée par Fanny Lepage, chargée de mission au Parc Géoparc des Causses du Query
En présence de Nadine Singeot, technicienne lainière et formatrice
Pierre Réveillac, Président de l’Association La Caussenarde
Cynthia Born, co-fondatrice du "Mouton givré" la laine transformée en glacière
Animée par Fanny Lepage, chargée de mission au Parc Géoparc des Causses du Query
.
Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 74 20 07 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Nadine Singeot, wool technician and instructor
Pierre R%E9veillac, President of the La Caussenarde Association
Cynthia Born, co-founder of “Mouton givré” wool transformed into an icebox
Hosted by Fanny Lepage, project manager at the Géoparc des Causses du Query
L’événement Conférence La laine, une fibre d’avenir Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Martel (Lot)
- Vide-greniers de Murel Martel 19 juillet 2026
- Festival de la bande dessinée 34ème Edition Sous la Halle Martel 19 juillet 2026
- Chansons et textes Les 80 ans de la Libération dans le canton de Martel Martel 21 juillet 2026
- Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage Martel 22 juillet 2026
- Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel 25 juillet 2026