Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel samedi 25 juillet 2026.

Martel

Exposition murs murs et l’histoire de Martel

Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Quand l’architecture raconte l’histoire remparts défensifs, quartiers médiévaux, hôtels nobles, maisons bourgeoises… ont dessiné Martel pendant 10 siècles de commerce, de guerres, d’épidémies et de prospérité

Quand l’architecture raconte l’histoire remparts défensifs, quartiers médiévaux, hôtels nobles, maisons bourgeoises… ont dessiné Martel pendant 10 siècles de commerce, de guerres, d’épidémies et de prospérité

.

Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 68 49 07 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When architecture tells the story: defensive ramparts, medieval quarters, noble mansions, bourgeois houses? have shaped Martel over 10 centuries of trade, wars, epidemics and prosperity

L’événement Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne