Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel
Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel samedi 25 juillet 2026.
Martel
Exposition murs murs et l’histoire de Martel
Palais de la Raymondie Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Quand l’architecture raconte l’histoire remparts défensifs, quartiers médiévaux, hôtels nobles, maisons bourgeoises… ont dessiné Martel pendant 10 siècles de commerce, de guerres, d’épidémies et de prospérité
Quand l’architecture raconte l’histoire remparts défensifs, quartiers médiévaux, hôtels nobles, maisons bourgeoises… ont dessiné Martel pendant 10 siècles de commerce, de guerres, d’épidémies et de prospérité
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Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 7 68 49 07 64
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English :
When architecture tells the story: defensive ramparts, medieval quarters, noble mansions, bourgeois houses? have shaped Martel over 10 centuries of trade, wars, epidemics and prosperity
L’événement Exposition murs murs et l’histoire de Martel Martel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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