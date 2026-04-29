Amboise

Conférence La lumière au temps des Lumières Par Eric Jean-Bart

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

En partenariat Faites de la Science en Val d’Amboise

Au XVIIIe siècle, la lumière n’est plus seulement un phénomène physique mais également le symbole d’une raison conquérante.

Conférence La lumière au temps des Lumières La lumière est à la fois une réalité physique et une puissante métaphore à travers l’Histoire. Dans les civilisations anciennes, elle symbolise le divin et la connaissance. Avec les progrès scientifiques, la lumière devient un objet d’étude et un phénomène mesurable. Elle sert aussi à affirmer le pouvoir politique et religieux. Au XVIIIe siècle, la lumière devient la métaphore centrale du mouvement des Lumières. Les philosophes veulent éclairer les esprits par la raison et le savoir. Le projet de l’Encyclopédie illustre cette volonté de diffuser les connaissances pour combattre l’ignorance et l’arbitraire. Ainsi, la lumière traverse l’Histoire comme symbole de vérité, de progrès et d’émancipation. .

Montée de l’Emir Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98

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In partnership with Faites de la Science en Val d?Amboise

In the 18th century, light was no longer just a physical phenomenon, but also the symbol of conquering reason.

L’événement Conférence La lumière au temps des Lumières Par Eric Jean-Bart Amboise a été mis à jour le 2026-04-29 par ADT 37