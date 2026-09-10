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Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui », Temple Protestant, Mantes-la-Jolie

samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Mantes-la-Jolie

Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui », Temple Protestant, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Temple Protestant
Adresse
12 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie
Ville
78200 Mantes-la-Jolie
Département
Yvelines

Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 17h00 Temple Protestant Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Conférence du doctorant en histoire David Vincent « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui ».

Temple Protestant 12 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
Conférence « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui »

Région Île-de-France

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