Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui », Temple Protestant, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Temple Protestant · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 17h00 Temple Protestant Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Conférence du doctorant en histoire David Vincent « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui ».
Temple Protestant 12 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France
Conférence « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui »
Région Île-de-France
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