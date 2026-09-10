Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui », Temple Protestant, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Conférence : « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui » Samedi 19 septembre, 17h00 Temple Protestant Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Conférence du doctorant en histoire David Vincent « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui ».

Temple Protestant 12 rue de Gassicourt, 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Conférence « La mémoire huguenote , fardeau ou terreau pour l’Église protestante aujourd’hui »

Région Île-de-France