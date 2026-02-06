Conférence La résidence Ardenne pour demain Sedan

Conférence La résidence Ardenne pour demain

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuité (sur présentation d’un justificatif) guide-conférencier, enfant de moins de 12 ans, habitants de Sedan

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

L’agence d’architecture LAB705 présentera son projet pour réhabiliter la Résidence Ardenne, pensé dans le cadre du programme Quartiers de Demain. Venez échanger avec eux surl’avenir du quartier.Sous réserve de la disponibilité du studio, la conférence pouvant être assurée par l’architecte de la Ville en charge du suivi du projet.

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

The LAB705 architectural firm will present its project for the redevelopment of the Résidence Ardenne, conceived as part of the Quartiers de Demain program. Subject to studio availability, the talk may be given by the city architect in charge of the project.

