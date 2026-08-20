Conférence « la restauration de l’autel Torlonia », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Conférence « la restauration de l’autel Torlonia » Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais

gratuit / Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Pièce maitresse de la basilique Notre-Dame, le maître-autel est offert en 1866 par le prince Torlonia. 160 ans plus tard, il fait l’objet d’une restauration majeure.

Camille Giordani, de l’atelier Giordani, en charge du chantier de restauration, présentera l’histoire de l’autel et les travaux actuels.

Dans la limite des places disponibles de la salle des gouverneurs à l’Hôtel de ville de Boulogne

Gratuit

Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, la Fondation Belle Main et l’association Cathédrale

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Suivez la conférence sur l’histoire et la restauration de l’autel par Camille Giordani, en charge du chantier

Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer