Conférence « la restauration de l’autel Torlonia », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Conférence « la restauration de l’autel Torlonia » Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
gratuit / Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00
Pièce maitresse de la basilique Notre-Dame, le maître-autel est offert en 1866 par le prince Torlonia. 160 ans plus tard, il fait l’objet d’une restauration majeure.
Camille Giordani, de l’atelier Giordani, en charge du chantier de restauration, présentera l’histoire de l’autel et les travaux actuels.
Dans la limite des places disponibles de la salle des gouverneurs à l’Hôtel de ville de Boulogne
Gratuit
Une proposition du service Ville d’art et d’histoire dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, la Fondation Belle Main et l’association Cathédrale
Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Suivez la conférence sur l’histoire et la restauration de l’autel par Camille Giordani, en charge du chantier
Service Ville d’art et d’histoire – Ville de Boulogne-sur-Mer
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