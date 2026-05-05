Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges
Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Présentée par le Comité des Martyrs de Tulle, Roland GONIAU, Président du Comité des Martyrs de Tulle et Gilles CHAVANT, historien, venez assister à une conférence sur les affres de la Seconde Guerre Mondiale. Le thème de cette conférence sera La tragédie du 9 juin 1944 les pendaisons et déportations à Tulle . .
BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE
L’événement Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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