Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE BFM Centre-ville (auditorium Clancier) Limoges

Limoges

Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Présentée par le Comité des Martyrs de Tulle, Roland GONIAU, Président du Comité des Martyrs de Tulle et Gilles CHAVANT, historien, venez assister à une conférence sur les affres de la Seconde Guerre Mondiale. Le thème de cette conférence sera La tragédie du 9 juin 1944 les pendaisons et déportations à Tulle . .

BFM Centre-ville (auditorium Clancier) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE

L’événement Conférence LA TRAGÉDIE DU 9 JUIN 1944 LES PENDAISONS ET DÉPORTATIONS À TULLE Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole