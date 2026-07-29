Conference l’abeille et nous aujourd’hui Espace culturel des deux lions Châlus

Informations pratiques

Châlus

Conference l’abeille et nous aujourd’hui

Espace culturel des deux lions 24 rue Nationale Châlus Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Découvrez le monde fascinant des abeilles lors d’une conférence accessible à tous. À travers cette rencontre, explorez leur rôle essentiel dans la biodiversité, leur mode de vie, les défis auxquels elles sont confrontées et les gestes qui permettent de les préserver. Une occasion d’en apprendre davantage sur ces pollinisateurs indispensables et leurs liens avec notre environnement, grâce à une présentation enrichissante et ouverte à tous. Entrée libre. .

Espace culturel des deux lions 24 rue Nationale Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 88 88

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English : Conference l’abeille et nous aujourd’hui

L’événement Conference l’abeille et nous aujourd’hui Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin