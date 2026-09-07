Informations pratiques

Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige Samedi 19 septembre, 11h00 Mairie, salle du Conseil Municipal Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige

L’existence et la survie des langues régionales sont dangereusement

menacées par l’évolution civilisationnelle. Jean-Bernard Plantevin, artiste

défenseur de la langue d’oc, nous fait partager son expérience. Il nous

explique les origines de la langue de son terroir et les différents moyens

mis en œuvre pour sa défense, notamment le Félibrige dont il est majoral.

Mairie, salle du Conseil Municipal 80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.37.22.60 https://www.camaret.org/fr/

Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige

©Jean-Bernard Plantevin