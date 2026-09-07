Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, salle du Conseil Municipal · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige Samedi 19 septembre, 11h00 Mairie, salle du Conseil Municipal Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige
L’existence et la survie des langues régionales sont dangereusement
menacées par l’évolution civilisationnelle. Jean-Bernard Plantevin, artiste
défenseur de la langue d’oc, nous fait partager son expérience. Il nous
explique les origines de la langue de son terroir et les différents moyens
mis en œuvre pour sa défense, notamment le Félibrige dont il est majoral.
Mairie, salle du Conseil Municipal 80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.37.22.60 https://www.camaret.org/fr/
Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige
©Jean-Bernard Plantevin
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