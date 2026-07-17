Conférence – L’architecture du Tribunal dans l’œuvre des architectes Badani et Roux-Dorlut, Tribunal judiciaire de Créteil, Créteil

Informations pratiques

Conférence – L’architecture du Tribunal dans l’œuvre des architectes Badani et Roux-Dorlut Samedi 19 septembre, 11h00 Tribunal judiciaire de Créteil Val-de-Marne

Limite de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:40:00+02:00

CAUE du Val-de-Marne – Franca MALSERVISI

Architecture emblématique du Nouveau Créteil, le Tribunal judiciaire continue à nous étonner, un demi-siècle après sa construction, par ses volumes et l’originalité de ses espaces. Le projet avait été confié aux architectes Daniel Badani et Pierre Roux-Dorlut, chargés également de la conception de l’Hôtel du Département et du bâtiment des Archives départementales. Le tribunal participe au renouveau de l’architecture judiciaire au début des années 1970 et contribue à forger la spécificité du Nouveau Créteil.

Au-delà de la présentation du bâtiment, la conférence sera une invitation à élargir le regard et à découvrir les autres réalisations d’une agence encore méconnue du grand public, dont le travail reflète l’histoire de l’architecture de la deuxième moitié du XXe siècle.

Tribunal judiciaire de Créteil Pl. du Palais, 94011 Créteil Créteil 94000 Gizeh-Montaigut – Palais Val-de-Marne Île-de-France 01 49 81 16 00 Le tribunal judiciaire de Créteil est la juridiction de première instance compétente pour l’ensemble du département du Val-de-Marne. Il traite des contentieux civils, pénaux, familiaux et commerciaux, et accueille quotidiennement justiciables, professionnels du droit et partenaires institutionnels.

Acteur majeur du service public de la justice, le tribunal judiciaire de Créteil conduit également de nombreux projets de modernisation et d’amélioration de l’accueil du public, notamment en matière de dématérialisation des procédures, d’accès au droit et d’accompagnement des victimes.

La juridiction participe régulièrement à des actions de sensibilisation et d’ouverture au public, telles que les Journées européennes du patrimoine, des stages de découverte ou des événements institutionnels destinés à mieux faire connaître le fonctionnement de la justice.

Conférence

©Antoine LISBONIS