Conférence l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles Loches
samedi 19 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Conférence l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence de Stéphane Gendron l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles dans le cadre de l’exposition en chansons . Illustration musicale par la classe de guitare de Bertrand Girard.
Conférence de Stéphane Gendron l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles dans le cadre de l’exposition en chansons . Illustration musicale par la classe de guitare de Bertrand Girard. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr
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English :
Lecture by Stéphane Gendron: The Slang of Music and Musicians in the 19th and 20th Centuries
L’événement Conférence l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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