Informations pratiques

Loches

Conférence l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence de Stéphane Gendron l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles dans le cadre de l’exposition en chansons . Illustration musicale par la classe de guitare de Bertrand Girard.

Conférence de Stéphane Gendron l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles dans le cadre de l’exposition en chansons . Illustration musicale par la classe de guitare de Bertrand Girard. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Stéphane Gendron: The Slang of Music and Musicians in the 19th and 20th Centuries

L’événement Conférence l’argot de la musique et des musiciens aux XIXe et XXe siècles Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire