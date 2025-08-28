Conférence L’art de la calligraphie Salle François Mitterrand Villeréal

Conférence L’art de la calligraphie Salle François Mitterrand Villeréal lundi 4 mai 2026.

Conférence L’art de la calligraphie

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Sonia Breux-Pouxviel.

Organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais, cette conférence vous sera présentée par Sonia Breux-Pouxviel. .

Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com

English :

Organized by the Université du temps libre du Pays Villeréalais, this lecture will be presented by Sonia Breux-Pouxviel.

German : Conférence L’art de la calligraphie

Dieser von der Université du temps Libre du Pays Villeréalais organisierte Vortrag wird Ihnen von Sonia Breux-Pouxviel präsentiert.

Italiano :

Organizzata dall’Université du temps libre du Pays Villeréalais, questa conferenza sarà tenuta da Sonia Breux-Pouxviel.

Espanol :

Organizada por la Université du temps libre du Pays Villeréalais, esta conferencia correrá a cargo de Sonia Breux-Pouxviel.

L’événement Conférence L’art de la calligraphie Villeréal a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Coeur de Bastides