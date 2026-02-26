Conférence Le bourreau Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) Salle des fêtes de l’hôtel de Ville Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Conférence Le bourreau Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951)

Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 18:15:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

La Société des Lettres de Bar-le-Duc vous invite à assister à la conférence donnée par Monsieur Frédéric Planchard Le bourreau Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951), le Barisien qui exécuta le docteur Petiot .

Entrée gratuite.Adultes

0 .

Salle des fêtes de l’hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Société des Lettres de Bar-le-Duc invites you to attend the lecture given by Mr. Frédéric Planchard: Le bourreau Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951), le Barisien qui exécuta le docteur Petiot .

Free admission.

L’événement Conférence Le bourreau Jules-Henri Desfourneaux (1877-1951) Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-26 par OT SUD MEUSE