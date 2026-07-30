Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière Médiathèque Aurec-sur-Loire
jeudi 19 novembre 2026 · Médiathèque · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière
Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière .
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Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr
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English :
Lecture: Caravaggio: From Shadow to Light.
L’événement Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène
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