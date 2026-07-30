Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière Médiathèque Aurec-sur-Loire

Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière .

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Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 98 88 49 jean-paul.homps@orange.fr

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English :

Lecture: Caravaggio: From Shadow to Light.

L’événement Conférence Le Caravage, de l’ombre à la lumière Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Loire Semène