Conférence Le Chambon-sur-Lignon

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-02-07 17:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
L’Euro, la dette, l’Euro numérique présentée par Dominique Bard.
Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 71 90
English :
L’Euro, la dette, l’Euro numérique presented by Dominique Bard.
