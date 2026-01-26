Conférence Le Chambon-sur-Lignon

Conférence

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-02-07 17:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’Euro, la dette, l’Euro numérique présentée par Dominique Bard.

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 71 90

English :

