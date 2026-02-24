Conférence Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Le Chambon-sur-Lignon jeudi 16 juillet 2026.
Conférence
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
2026-07-16
Vel d’Hiv . Histoire et portée d’un discours. , par Hubert Strouk.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Vel d’Hiv. History and scope of a discourse. by Hubert Strouk.
