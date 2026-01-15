Conférence Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon lundi 10 août 2026.
Conférence
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-08-10 20:45:00
fin : 2026-08-10
2026-08-10
La pensée transcendantaliste des philosophes américains. Henry David Thoreau et Ralph Waldo Emerson de Christine Damon-Chazal.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Transcendentalist thought in American philosophers. Henry David Thoreau and Ralph Waldo Emerson by Christine Damon-Chazal.
