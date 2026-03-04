Conférence Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon mardi 11 août 2026.
Conférence
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Comment comparer les génocides ? Une hsitorienne entre Arméniens, Juifs et Tutsi du Rwanda, 1915-1994 par Annette Becker, historienne.
.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 70 36 02 lesamisdulieudememoire@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
How to compare genocides? Une hsitorienne entre Arméniens, Juifs et Tutsi du Rwanda, 1915-1994 by historian Annette Becker.
L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon