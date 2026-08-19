Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

Informations pratiques

Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives municipales, Maison de la Mémoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Mathilde Cohen, professeure de droit à l’Université du Connecticut et détachée au CNRS, présentera son dernier ouvrage, « Droit et histoire des lactariums en France ».

Marmande occupe une place particulière dans cette histoire : le premier lactarium de France y a été créé dans les années 1950 par le docteur Raymond Fourcade.

Archives municipales, Maison de la Mémoire 1 rue du Palais, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 24 https://wwww.mairie-marmande.fr Les archives municipales sont installées dans l’ancienne caserne des pompiers datant des années 1950.

Mathilde Cohen, professeure de droit à l’Université du Connecticut, détachée au CNRS présentera son dernier ouvrage : Droit et histoire des lactariums en France.

©Mairie de Marmande