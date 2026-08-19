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Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

dimanche 20 septembre 2026 · Archives municipales, Maison de la Mémoire · Marmande

Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France, Archives municipales, Maison de la Mémoire, Marmande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales, Maison de la Mémoire
Adresse
1 rue du Palais, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Conférence : le droit et l’histoire des lactariums en France Dimanche 20 septembre, 14h30 Archives municipales, Maison de la Mémoire Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Mathilde Cohen, professeure de droit à l’Université du Connecticut et détachée au CNRS, présentera son dernier ouvrage, « Droit et histoire des lactariums en France ».

Marmande occupe une place particulière dans cette histoire : le premier lactarium de France y a été créé dans les années 1950 par le docteur Raymond Fourcade.

Archives municipales, Maison de la Mémoire 1 rue du Palais, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 93 47 24 https://wwww.mairie-marmande.fr Les archives municipales sont installées dans l’ancienne caserne des pompiers datant des années 1950.
Mathilde Cohen, professeure de droit à l’Université du Connecticut, détachée au CNRS présentera son dernier ouvrage : Droit et histoire des lactariums en France.

©Mairie de Marmande

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