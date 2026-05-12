Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence
Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence jeudi 18 juin 2026.
Aix-en-Provence
Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu
Jeudi 18 juin 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Conférence animée par Matthieu Desaachy, directeur de la bibliothèque Méjanes..
Si le nom de Méjanes rayonne bien au-delà de la Provence, c’est davantage pour la bibliothèque que pour l’homme qui l’a léguée, Jean-Baptiste Marie de Piquet, marquis de Méjanes. Grâce à des archives inédites, la figure d’un homme singulier se dévoile : attentif à ses proches comme au bien public, soucieux des richesses de son pays, notamment l’agriculture, amateur de théologie hétérodoxe ou encore père de l’Académie d’Aix. Bref, un homme à découvrir. .
Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 94 66
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English :
Lecture by Matthieu Desaachy, director of the Méjanes library.
L’événement Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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