Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 18h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Conférence animée par Matthieu Desaachy, directeur de la bibliothèque Méjanes..

Si le nom de Méjanes rayonne bien au-delà de la Provence, c’est davantage pour la bibliothèque que pour l’homme qui l’a léguée, Jean-Baptiste Marie de Piquet, marquis de Méjanes. Grâce à des archives inédites, la figure d’un homme singulier se dévoile : attentif à ses proches comme au bien public, soucieux des richesses de son pays, notamment l’agriculture, amateur de théologie hétérodoxe ou encore père de l’Académie d’Aix. Bref, un homme à découvrir. .

Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 94 66

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English :

Lecture by Matthieu Desaachy, director of the Méjanes library.

L’événement Conférence Le marquis de Méjanes, cet illustre méconnu Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence