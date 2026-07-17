Conférence « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial », Cour d’appel de Paris, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Paris
Informations pratiques
Conférence « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial » Samedi 19 septembre, 11h00 Cour d’appel de Paris Paris
Evenement gratuit, sur inscription (obligatoire). Ouverture des réservations le 1er septembre 2026 à 20h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
La cour d’appel de Paris vous ouvre ses portes et vous propose tout au long de la journée une programmation riche, pour tous les publics.
De l’inclusivité :
- Un audioguide téléchargeable sur smartphone pour permettre à chacun de visiter à son rythme.
- Le texte du parcours retranscrit afin de générer, sur smartphone, une traduction automatique dans toutes les langues.
De l’interactivité :
- Des magistrats, gendarmes, agents, disponibles pour échanger avec les visiteurs et partager leur expérience
- Des QrCodes à scanner pour accéder à des témoignages de magistrats ou des compléments d’information
- Une visite virtuelle de l’ancienne salle des procès hors normes
- Un jeu de piste consistant à retrouver des détails architecturaux du bâtiment
De grands rendez-vous :
- 11h – une conférence de l’historien Henry Rousso sur « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial ».
Des découvertes :
- Le parcours sera jalonné d’expositions, dont une inédite en partenariat avec le MNT « Face au terrorisme, un patrimoine à inventer ».
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Une fois inscrit(e) sur un créneau horaire, vous recevrez par mail le lien vers l’audioguide et le livret pour la visite autonome du Palais de justice, le jeu de piste, la visite virtuelle,… Vous pourrez également assister à la conférence de 11h à 12h30, dans la limite des places disponibles.
Le parcours de visite n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Cour d’appel de Paris 4 boulevard du Palais 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0144327737 https://www.cours-appel.justice.fr/paris [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/la-cour-dappel-de-paris-vous-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine-2025 »}] La cour d’appel de Paris est une des 36 cours d’appel françaises. La cour d’appel est une juridiction de l’ordre judiciaire du second degré qui réexamine des affaires précédemment soumises à un tribunal en matière civile, commerciale, sociale ou pénale, et ce lorsque le jugement ne satisfait pas une ou plusieurs parties au procès. En métro :
Ligne 1 : arrêt Pont Neuf ou Châtelet
Ligne 4 : arrêt Cité, Saint-Michel ou Châtelet
Ligne 7 : Châtelet
Ligne 10 : Cluny la Sorbonne ou Odéon
Ligne 11 : Châtelet
Ligne 14 : Châtelet
En bus :
Lignes 27 et 58 : arrêt Pont Saint-Michel – Quai des Orfèvres
Lignes 47, 96, 38 et 21 : arrêt – Cité Palais de justice
Ligne 87 : arrêt Saint-Michel
En RER :
RER B et C : arrêt Saint-Michel – Notre Dame
RER A : arrêt Châtelet
Contrôle des effets personnels et de l’identité
Conférence « Le Musée-Mémorial du terrorisme, un nouveau lieu patrimonial »
©courappelparis
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