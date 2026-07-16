Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire Martel

Informations pratiques

Martel

Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire

Place de la Fontanelle Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

En présence de Catherine Marlas, Vice-Présidente du Département en charge de la Transition écologique et énergétique et du Logement et Présidente du Parc-Géoparc des Causses du Quercy

Etienne Fouché, Président du syndicat ovins et éleveur participant au collectif transhumants agnelles/anthenaises

Alexandre Barouilhet, Maire de Floirac et Président de l’AFP de Floirac

Jean Claude Goudoubert, Président de l’association des éleveurs des Pierres aux Galets

Jean-Louis Issaly, Président de Transhumance en Quercy et Jean-Christophe Pons, Co-président d’OVILOT

Animée par Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture environnement au Département du Lot

Cette conférence est proposée dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies

En présence de Catherine Marlas, Vice-Présidente du Département en charge de la Transition écologique et énergétique et du Logement et Présidente du Parc-Géoparc des Causses du Quercy

Etienne Fouché, Président du syndicat ovins et éleveur participant au collectif transhumants agnelles/anthenaises

Alexandre Barouilhet, Maire de Floirac et Président de l’AFP de Floirac

Jean Claude Goudoubert, Président de l’association des éleveurs des Pierres aux Galets

Jean-Louis Issaly, Président de Transhumance en Quercy et Jean-Christophe Pons, Co-président d’OVILOT

Animée par Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture environnement au Département du Lot

Cette conférence est proposée dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies

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Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 74 20 07 94

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English :

In the presence of Catherine Marlas, Vice President of the Department in charge of Ecological Transition and Energyand Housing, and President of the Parc-Géoparc des Causses du Quercy

Etienne Fouché, President of the sheep farmers’ association and a farmer participating in the “AB agnelles/anthenaises” transhumance collective

Alexandre Barouilhet, Mayor of Floirac and President of the Floirac AFP

Jean Claude Goudoubert, President of the Pierres aux Galets Breeders’ Association

Jean-Louis Issaly, President of Transhumance en Quercy, and Jean-Christophe Pons, Co-President of OVILOT

Moderated by Isabelle Lapéze, Agricultural and Environmental Research Officer at the Lot Department

This conference is part of the Lot region’s program for the International Year of Pastures and Pastoral Herders, proclaimed by the United Nations

L’événement Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne