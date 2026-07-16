Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire Martel
dimanche 2 août 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire
Place de la Fontanelle Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
En présence de Catherine Marlas, Vice-Présidente du Département en charge de la Transition écologique et énergétique et du Logement et Présidente du Parc-Géoparc des Causses du Quercy
Etienne Fouché, Président du syndicat ovins et éleveur participant au collectif transhumants agnelles/anthenaises
Alexandre Barouilhet, Maire de Floirac et Président de l’AFP de Floirac
Jean Claude Goudoubert, Président de l’association des éleveurs des Pierres aux Galets
Jean-Louis Issaly, Président de Transhumance en Quercy et Jean-Christophe Pons, Co-président d’OVILOT
Animée par Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture environnement au Département du Lot
Cette conférence est proposée dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies
En présence de Catherine Marlas, Vice-Présidente du Département en charge de la Transition écologique et énergétique et du Logement et Présidente du Parc-Géoparc des Causses du Quercy
Etienne Fouché, Président du syndicat ovins et éleveur participant au collectif transhumants agnelles/anthenaises
Alexandre Barouilhet, Maire de Floirac et Président de l’AFP de Floirac
Jean Claude Goudoubert, Président de l’association des éleveurs des Pierres aux Galets
Jean-Louis Issaly, Président de Transhumance en Quercy et Jean-Christophe Pons, Co-président d’OVILOT
Animée par Isabelle Lapèze, chargée d’études agriculture environnement au Département du Lot
Cette conférence est proposée dans le cadre du programme lotois de l’année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux proclamée par les Nations Unies
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Place de la Fontanelle Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 74 20 07 94
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English :
In the presence of Catherine Marlas, Vice President of the Department in charge of Ecological Transition and Energyand Housing, and President of the Parc-Géoparc des Causses du Quercy
Etienne Fouché, President of the sheep farmers’ association and a farmer participating in the “AB agnelles/anthenaises” transhumance collective
Alexandre Barouilhet, Mayor of Floirac and President of the Floirac AFP
Jean Claude Goudoubert, President of the Pierres aux Galets Breeders’ Association
Jean-Louis Issaly, President of Transhumance en Quercy, and Jean-Christophe Pons, Co-President of OVILOT
Moderated by Isabelle Lapéze, Agricultural and Environmental Research Officer at the Lot Department
This conference is part of the Lot region’s program for the International Year of Pastures and Pastoral Herders, proclaimed by the United Nations
L’événement Conférence Le pastoralisme lotois, un enjeu d’intérêt général pour la préservation de notre territoire Martel a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Vallée de la Dordogne
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