Exposition de photos les commerces disparus salle du Vestiaire Martel

Martel

Exposition de photos les commerces disparus

salle du Vestiaire Palais de la Raymondie Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

L'association Martel au passé simple organise cette année une exposition sur les commerces disparus, à travers des cartes postales anciennes, des factures, des commandes, des menus de restaurants…

L'association Martel au passé simple organise cette année une exposition sur les commerces disparus, à travers des cartes postales anciennes, des factures, des commandes, des menus de restaurants…

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salle du Vestiaire Palais de la Raymondie Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 41 43 02 41

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English :

The Martel au passé simple association is organizing an exhibition this year on the businesses that have disappeared, through old postcards, invoices, orders, restaurant menus…

L’événement Exposition de photos les commerces disparus Martel a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne