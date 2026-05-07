Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire Salle des Mariages Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire

Jeudi 21 mai 2026 de 18h à 20h. Salle des Mariages Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Conférence sur le Portugal dans l’Union Européenne de Monsieur Álvaro Ribeiro Esteves, Consul Général du Portugal à Marseille et Monsieur Alain-Pierre Merger, Président de la Maison de l’Europe de Provence.

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Salle des Mariages Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 91 18 76 assoportulan@aol.com

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English :

Conference on Portugal in the European Union by Mr. Álvaro Ribeiro Esteves, Consul General of Portugal in Marseille, and Mr. Alain-Pierre Merger, President of the Maison de l’Europe de Provence.

L’événement Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence