Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire Salle des Mariages Aix-en-Provence
Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire Salle des Mariages Aix-en-Provence jeudi 21 mai 2026.
Aix-en-Provence
Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire
Jeudi 21 mai 2026 de 18h à 20h. Salle des Mariages Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Conférence sur le Portugal dans l’Union Européenne de Monsieur Álvaro Ribeiro Esteves, Consul Général du Portugal à Marseille et Monsieur Alain-Pierre Merger, Président de la Maison de l’Europe de Provence.
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Salle des Mariages Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 91 18 76 assoportulan@aol.com
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English :
Conference on Portugal in the European Union by Mr. Álvaro Ribeiro Esteves, Consul General of Portugal in Marseille, and Mr. Alain-Pierre Merger, President of the Maison de l’Europe de Provence.
L’événement Conférence Le Portugal dans l’Union européenne 1986-2026 40° anniversaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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