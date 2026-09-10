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AGENDA · Camaret-sur-Aigues

Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues

samedi 19 septembre 2026 · Mairie, salle du Conseil Municipal · Camaret-sur-Aigues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie, salle du Conseil Municipal
Adresse
80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues
Ville
84850 Camaret-sur-Aigues
Département
Vaucluse

Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie, salle du Conseil Municipal Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

 » Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, de son histoire et de son avenir  » , Conférence avec Bernard Deschamps – Fédération Parlaren en Vaucluso

Mairie, salle du Conseil Municipal 80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.37.22.60 https://www.camaret.org/fr/
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©Federacioun Parlaren en Vaucluso

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