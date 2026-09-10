Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues
samedi 19 septembre 2026 · Mairie, salle du Conseil Municipal · Camaret-sur-Aigues
Informations pratiques
Conférence « Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, son histoire, son avenir » de Bernard Deschamps, Fédération Parlaren en Vaucluso Samedi 19 septembre, 16h00 Mairie, salle du Conseil Municipal Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
» Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, de son histoire et de son avenir » , Conférence avec Bernard Deschamps – Fédération Parlaren en Vaucluso
Mairie, salle du Conseil Municipal 80 cours du Midi, 84850 Camaret-sur Aigues Camaret-sur-Aigues 84850 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.37.22.60 https://www.camaret.org/fr/
» Le provençal, c’est quoi ? Découverte d’une langue, de son histoire et de son avenir » , Conférence avec Bernard Deschamps – Fédération Parlaren en Vaucluso
©Federacioun Parlaren en Vaucluso
À voir aussi à Camaret-sur-Aigues (Vaucluse)
- Visites guidées de l’orgue restauré, avec l’Association Amis de l’Orgue, Eglise Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Conférence « Langues minoritaires de France » de Jean-Bernard Plantevin, Majoral du Félibrige, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Concert en langue provençale avec Aliço, entre tradition et modernité, Parc de la Maison Bèque, Camaret-sur-Aigues 19 septembre 2026
- Conférence « Architecture rurale : les cabanons et les galets du Plan de Dieu » de Bernard Vallon – architecte, Mairie, salle du Conseil Municipal, Camaret-sur-Aigues 20 septembre 2026
- « Racontottes des cabanons » : contes de Jean-Louis Sauzade – alias Gustin Latrou, conteur du TRAC, Chapelle Saint Andéol, Camaret-sur-Aigues 20 septembre 2026