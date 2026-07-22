Conférence Le totalitarisme aujourd’hui. Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence Le totalitarisme aujourd’hui.

Lundi 21 septembre 2026.

18h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Le totalitarisme est de retour, sous des habits neufs. Néo-totalitarisme aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël. Des signes avant-coureurs en Europe aussi. Mais y a-t-il un totalitarisme au singulier ?

Conférence animée par Marc Weinstein, philosophe.

Il suffit d’écouter, de voir, de sentir le totalitarisme est de retour, sous des habits neufs. Néo totalitarisme aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël. Des signes avant-coureurs en Europe aussi. Même si les totalitarismes varient selon les pays concernés ils manifestent des tendances convergentes. Il y a un totalitarisme au singulier. Quelles sont les tendances totalitaires de la modernité ? Et celles du néo totalitarisme des années 2020 ? N’est-il pas lié à un capitalisme d’autant plus agressif qu’il est menacé par les limites écolo-climatiques et énergétiques ? .

Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com

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English :

Totalitarianism is back, in a new guise. Neo-totalitarianism in the United States, China, Russia, and Israel. There are early signs of it in Europe as well. But is there such a thing as “totalitarianism” in the singular?

L’événement Conférence Le totalitarisme aujourd’hui. Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence