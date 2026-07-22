Conférence Le totalitarisme aujourd’hui. Atelier de La Manufacture Aix-en-Provence
lundi 21 septembre 2026 · Atelier de La Manufacture · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Conférence Le totalitarisme aujourd’hui.
Lundi 21 septembre 2026.
18h30. Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-21
Le totalitarisme est de retour, sous des habits neufs. Néo-totalitarisme aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël. Des signes avant-coureurs en Europe aussi. Mais y a-t-il un totalitarisme au singulier ?
Conférence animée par Marc Weinstein, philosophe.
Il suffit d’écouter, de voir, de sentir le totalitarisme est de retour, sous des habits neufs. Néo totalitarisme aux États-Unis, en Chine, en Russie, en Israël. Des signes avant-coureurs en Europe aussi. Même si les totalitarismes varient selon les pays concernés ils manifestent des tendances convergentes. Il y a un totalitarisme au singulier. Quelles sont les tendances totalitaires de la modernité ? Et celles du néo totalitarisme des années 2020 ? N’est-il pas lié à un capitalisme d’autant plus agressif qu’il est menacé par les limites écolo-climatiques et énergétiques ? .
Atelier de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 26 91 62 contact@up-aix.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Totalitarianism is back, in a new guise. Neo-totalitarianism in the United States, China, Russia, and Israel. There are early signs of it in Europe as well. But is there such a thing as “totalitarianism” in the singular?
L’événement Conférence Le totalitarisme aujourd’hui. Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Orchestre des Jeunes de la Méditerranée / Festival d’Aix-en-Provence, Centre International des Arts en Mouvement, Aix-en-Provence 22 juillet 2026
- Exposition Summer of talents Galerie Ramand Aix-en-Provence 23 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Concert à Aix-En-Provence : Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Bach, Puccini, Piazzolla, Vivaldi, Église Saint-Jean de Malte, Aix-en-Provence 25 juillet 2026
- Festival Les Nuits Pianistiques Auditorium Campra du Conservatoire Darius Milhaud musique, danse et art dramatique Aix-en-Provence 28 juillet 2026