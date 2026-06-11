Conférence Le vêtement religieux catholique depuis l’an mille L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel Boulogne-sur-Mer
Conférence Le vêtement religieux catholique depuis l’an mille L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel Boulogne-sur-Mer dimanche 12 juillet 2026.
Boulogne-sur-Mer
Conférence Le vêtement religieux catholique depuis l’an mille L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel
23 rue de beaurepaire Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer a le plaisir de vous convier à une conférence exceptionnelle Le vêtement religieux catholique depuis l’an mille
Intervenant Thierry Tessier, expert et historien de l’art et de la mode.
Dimanche 12 juillet 2026 à 17h30
Dans la chapelle de l’Église Saint Michel, 23 rue de Beaurepaire à Boulogne-Sur-Mer
Cette conférence explorera les liens entre théologie, impératifs d’évangélisation et contraintes vestimentaires imposées par les lois somptuaires. Une plongée dans l’histoire des rapports entre l’Église et le monde séculier, à travers le vestiaire des moines, des moniales et du clergé.
Tarifs
• 5 € pour les adhérents
• 7 € pour les non-adhérents
️ À noter Chaque participant est invité à apporter sa contribution à l’apéritif partagé (bouteille, douceurs salées ou sucrées) qui suivra la conférence.
Inscription recommandée:
• En ligne sur Hello Asso
• Par téléphone au 06.01.90.23.94
• Par mail assosaintmichel62@gmail.com
Les fonds récoltés seront intégralement destinés à la restauration de l’église Saint Michel et de sa chapelle.
Pour nous suivre
• Facebook assosaintmichel62
Nous espérons vous compter parmi nous pour ce moment riche en découvertes et en échanges.
Bien cordialement,
L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel de Boulogne-sur-Mer .
23 rue de beaurepaire Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94
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L’événement Conférence Le vêtement religieux catholique depuis l’an mille L’Association de Sauvegarde de l’Église Saint Michel Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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