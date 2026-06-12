Fête Nationale Feu d’Artifice Boulogne-sur-Mer
Fête Nationale Feu d’Artifice Boulogne-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Boulogne-sur-Mer
Fête Nationale Feu d’Artifice
Promenade San Martin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
En ce 14 juillet, venez assister au traditionnel feu d’artifice et profitez des animations musicales.
Profitez des animations musicales dès 21 h sur la promenade San Martin, face à la plage et assistez au feu d’artifice tiré à 23h depuis la falaise. .
Promenade San Martin Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 80 80 mairie@ville-boulogne-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête Nationale Feu d’Artifice Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)
- Les visites guidées de L’Ecole Musée Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Nausicaá, Centre National De La Mer, Boulogne-sur-Mer 3 juillet 2026
- Les 20 Gagnants des 200 ans Salon d’Actualité Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- Les Nocturnes d’Opale, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer 4 juillet 2026
- JOSMAN – PLEIN AIR – BOULOGNE SUR MER Boulogne Sur Mer 9 juillet 2026