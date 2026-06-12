Boulogne-sur-Mer

Fête Nationale Feu d’Artifice

Promenade San Martin Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

En ce 14 juillet, venez assister au traditionnel feu d’artifice et profitez des animations musicales.

Profitez des animations musicales dès 21 h sur la promenade San Martin, face à la plage et assistez au feu d’artifice tiré à 23h depuis la falaise. .

Promenade San Martin Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 80 80 mairie@ville-boulogne-sur-mer.fr

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English :

L’événement Fête Nationale Feu d’Artifice Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale