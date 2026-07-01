UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boulogne-sur-Mer

Le beffroi de Boulogne-sur-Mer, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

mercredi 15 juillet 2026 · Hôtel de Ville · Boulogne-sur-Mer

Le beffroi de Boulogne-sur-Mer, Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans, demandeurs d'emploi, cartes ICOM et guides conférenciers, étudiants en histoire, histoire de l'art et licence guide conférencier sur présentation d'un justificatif / 2,50€ avec le billet combiné crypte-musée

Le beffroi de Boulogne-sur-Mer 15 juillet – 30 août Hôtel de Ville Pas-de-Calais

Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, cartes ICOM et guides conférenciers, étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier sur présentation d’un justificatif / 2,50€ avec le billet combiné crypte-musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T10:45:00+02:00
Fin : 2026-08-30T17:00:00+02:00 – 2026-08-30T17:45:00+02:00

L’ancien donjon des comtes de Boulogne, construit à la fin du 12e siècle, est devenu beffroi au siècle suivant. Tour érigée au cœur de l’espace urbain, le beffroi est un symbole fort de l’identité de la région des Hauts de France.
Il est inscrit depuis 2005 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO avec 55 beffrois de France et de Belgique.
Au fil de l’ascension, le médiateur vous dévoile l’histoire et l’architecture du monument. Depuis le belvédère, découvrez le panorama sur la ville, de la nouvelle édition du jardin éphémère à l’horizon maritime !
Du 15 juillet au 30 août 2026
Durée 45 minutes
Attention : Escalier de 126 marches, sans ascenseur
Jauge limitée par visite à 18 personnes
Billetterie uniquement sur place, le jour de la visite

Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Ascension commentée estivale beffroi ascension commentée

Service Communication – Ville de Boulogne-sur-Mer

À voir aussi à Boulogne Sur Mer (Pas-de-Calais)