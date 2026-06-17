Conférence Le village du Poil Rue du Trélus Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Conférence Le village du Poil

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 18:00:00

fin : 2026-11-12 19:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Perché à 1 200 mètres d’altitude au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, le village du Poil fascine par son destin hors du commun. Mentionné dès le XIe siècle, il a subi l’exode rural et l’abandon au milieu du XXe siècle, avant de sombrer dans l’oubli.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Conference Poil Village

Located at 1200 m above sea level in the heart of the Alpes-de-Haute-Provence, Poil village fascinates many due to its uncommon destiny. Mentioned in historical texts as early as the 11th century, it underwent rural exodus and was abandoned in the middle of the 20th century, before being entirely forgotten.

L’événement Conférence Le village du Poil Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains