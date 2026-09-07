Conférence – L’eau : source de vie et d’histoire, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Conférence – L’eau : source de vie et d’histoire Dimanche 15 novembre, 15h30 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:30:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:30:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Animé par Nicole Peton, collectionneuse érudite, passionnée par l’étude et l’histoire des sources et du thermalisme

Depuis l’Antiquité, les thermes fascinent et soignent. Nicole Peton vous invite à remonter le temps dans un voyage au fil des sources. Les curistes de jadis – princes, nobles, grands seigneurs, notables ou bourgeois – se pressaient alors aux bains, guidés par la donneuse d’eau et son verre de cure, pour goûter aux vertus mystérieuses des sources.

Une immersion dans un monde où la santé se mêlait aux plaisirs et à la culture et où chaque goutte d’eau nous raconte une histoire.

Durée : 1h

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Venez remonter le temps dans un voyage au fil des sources. Conférence Thermalisme

Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère