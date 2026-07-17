Visite-dégustation – Hector prend les eaux… et savoure le cacao !, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
dimanche 18 octobre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Visite-dégustation – Hector prend les eaux… et savoure le cacao ! Dimanche 18 octobre, 10h30, 14h00 Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit | Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:50:00+02:00
Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00
Visite-dégustation
Hector prend les eaux… et savoure le cacao !
Et si vous découvriez le thermalisme… avec un arrière-goût de chocolat ?
Après une visite flash de l’exposition temporaire, laissez-vous guider à travers une présentation gourmande faisant dialoguer l’univers des cures thermales et celui du cacao, du sirop chocolaté, à un massage au beurre de cacao … Une parenthèse savoureuse à déguster sans modération.
En partenariat avec la Maison Jouvenal et en écho à la semaine du goût.
Dimanche 18 octobre à 10h30, 14h, 15h, 16h & 17h / Durée : 1h20
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Et si vous découvriez le thermalisme… avec un arrière-goût de chocolat ? Visite flash de l’exposition temporaire et présentation gourmande.
Musée Hector-Berlioz, Département de l’Isère
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