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Conférence L’éloquence de Saint-Just Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers

Conférence L’éloquence de Saint-Just Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Centre des Archives historiques de la Nièvre

Adresse : 1 Rue Charles-Roy

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Nevers

Conférence L’éloquence de Saint-Just

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:30:00
fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Conférence sur L’éloquence de Saint-Just mercredi 10 juin, à 17h30, au Centre des archives historiques de la Nièvre (1, rue Charles Roy à Nevers).
Anne Quennedey donnera une conférence intitulée, L’éloquence de Saint-Just , en partenariat avec la Société académique du Nivernais.
Entrée libre et gratuite   .

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 60 30  archives@nievre.fr

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English : Conférence L’éloquence de Saint-Just

L’événement Conférence L’éloquence de Saint-Just Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers

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