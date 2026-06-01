Conférence L’éloquence de Saint-Just Centre des Archives historiques de la Nièvre Nevers mercredi 10 juin 2026.

Nevers

Conférence L’éloquence de Saint-Just

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:30:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Conférence sur L’éloquence de Saint-Just mercredi 10 juin, à 17h30, au Centre des archives historiques de la Nièvre (1, rue Charles Roy à Nevers).

Anne Quennedey donnera une conférence intitulée, L’éloquence de Saint-Just , en partenariat avec la Société académique du Nivernais.

Entrée libre et gratuite .

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 Rue Charles-Roy Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 60 30 archives@nievre.fr

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English : Conférence L’éloquence de Saint-Just

L’événement Conférence L’éloquence de Saint-Just Nevers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers