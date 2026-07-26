Conférence : Les arbres remarquables de Paris Bibliothèque Marguerite Audoux Paris
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Marguerite Audoux · Paris
Informations pratiques
Avec plus de 200 000 arbres plantés dans les rues, les espaces verts et les équipements municipaux, sans oublier les plus de 300 000 arbres dans les bois de Boulogne et Vincennes, Paris est une des capitales les plus boisées d’Europe. Il en sera planté 170 000 de plus à l’horizon 2026, tant l’arbre est un allié face au changement climatique.
Parmi eux certains se distinguent par leur taille imposante, leur grand âge, leur forme pittoresque ou par la rareté de leur espèce, ils sont près de 200 arbres à être classés remarquables sur le territoire parisien.
Venez à la bibliothèque découvrir le patrimoine arboré remarquable de la capitale avec un conférencier de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.
Le mercredi 23 septembre 2026
de 14h30 à 16h30
gratuit
Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien ci-dessous
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-23T17:30:00+02:00
fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-23T14:30:00+02:00_2026-09-23T16:30:00+02:00
Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux
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